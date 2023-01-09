İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu

İstanbul Kartal'da bir evde 2 kadının cansız bedeni bulundu, yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.

Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki dairede iki kadının cansız bedeni bulundu. Kadınların üniversite öğrencisi olduğu öne sürülürken yanındaki yaralı bir erkek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken kadınların ölüm nedenleri henüz açıklanmadı. DHA