İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne gelen bıçaklı bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Diğer yandan hem şahsa hem de vatandaşlara zarar gelmemesini isteyen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Etraftaki vatandaşların da intihar girişimi nedeniyle panik dolu anlar yaşadığı görüldü.

İHA