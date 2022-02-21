  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi

İstanbul'da adliye önünde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nın önüne gelen bıçaklı bir şahıs, intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI
Diğer yandan hem şahsa hem de vatandaşlara zarar gelmemesini isteyen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Etraftaki vatandaşların da intihar girişimi nedeniyle panik dolu anlar yaşadığı görüldü.

İHA

Etiketler istanbul adalet sarayı çağlayan adliye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Simpsonlar'ın 1999 yılında yayınlanan bölümü sosyal medyayı karıştırdı
''Çıplak garson'' olarak tanınan genç kadının bir günde aldığı bahşiş şoke etti
Berdan Mardini'nin yeni sevgilisi Morena Taraku, sosyal medyayı salladı
TÜSİAD'tan iktidara ''3 bacaklı'' enflasyon programı uyarısı
Canlı yayında AK Partili isme ''ekonomik kriz'' müdahalesi!
Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi yok oldu! Bir damla su kalmadı
Ünlü akademisyenden Bitcoin için tarihi uyarı
Rus devlet televizyonu Erdoğan'ı hedef aldı
Ünlü ekonomistten dolar tahmini: 9 TL'ye düşeceği tarihi açıkladı
Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek