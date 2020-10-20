İstanbul'da Alevi vatandaşlara çirkin tehdit

Alevilere yönelik tehdit ve nefret söylemlerine bir yenisi eklendi. İstanbul Pendik ilçesindeki bir apartmanın bahçe duvarının iç kısmına boyayla iki kez 'Alevilere ölüm' yazıldı ve çarpı işareti konuldu.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi yazıyı silerken, apartman sakinlerinin ifadesini aldı. Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre apartman sakinlerinden Şehriban İşler "Apartmanda 5 aile yaşıyoruz. 3 aile aynı köylüyüz. Bir komşumuz Tokatlı, yeni geldi. Diğeri ise Amasyalı. Tüm apartaman bir ev gibiyiz. Kimsenin kimseyle sorunu yok. Yazıyı görünce açıkçası korktum ve tedirgin oldum” dedi.

'SESİMİZİ DUYUN'

Yaşadıkları sokağın çoğunluğunun da Alevi olduğunu belirten İşler, polislerin olayı araştırdıklarını söylediklerini aktardı.

Apartman sakinlerinden Muhterem Aydoğdu ise olayın ortaya çıkarılmasını istediğini belirterek “Sesimizi herkes duysun” diye konuştu.

Geçen yıl da İstanbul Sultangazi ve İzmir’in Gaziemir ilçelerinde benzer yazılar yazılmıştı.



