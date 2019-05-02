SON DAKİKA
İSTANBUL'DA 32 SEÇİM SORUŞTURMASI: 100'ÜN ÜSTÜNDE KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Mayıs 2019 10:57

İstanbul'da bahşiş terörü kamerada !

İstanbul Kağıthane'de kırmızı ışıkta duran gelin arabasının önünü kesen çocuklar bahşiş almak için adeta terör estirdi.

A+ A-

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 17.30 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan gelin arabası trafik ışıklarında durdu. İddiaya göre buradaki kavşağı mesken edinen ve kırmızı ışıkta duran araçlardan para isteyen bir grup çocuk, gelin arabasını görür görmez önüne geçti.

Araçtan para dolu zarf bekleyen çocukların saldırgan tavırlarından dolayı camı açmakta tereddüt eden sürücü, devam etmek istedi. Ancak çocuklardan 2’si aracın kaputuna çıkarak aracın gitmesine izin vermedi. Yeşil ışık yanmasından dolayı gitmek isteyen sürücü biraz ilerledikten sonra başka bir çocuk aracın önünde durarak eğildi.

Çocuklardan biri görüntülendiğinin farkına varınca sinirlenerek kameraya saldırmaya çalıştı. Bir süre sonra caddede oluşan trafikten ötürü araç içerisindekiler üst camdan birkaç zarf fırlattı. Çocuklar yere saçılan zarfları aldıktan sonra gelin arabasının gitmesine izin verdi. Damadın yaşadığı korku dolu o anlar ise kameralara yansıdı. 

İHA

damat , bahşiş , kağıthane , gelin arabası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM