  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı

İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı

İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı
Güncelleme:

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde rutin uygulama yapan polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı kişi kaçarak denize atladıktan sonra gözden kayboldu.

İstanbul Beyoğlu'nda polis uygulaması sırasında denize atlayarak kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Galata Köprüsü'nde rutin uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurmaya çalıştı.

AA'nın haberine göre, polis kontrolünden kaçmak için denize atlayan kişi, vatandaşların attığı can simidine bir süre tutunduktan sonra köprünün altına doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Deniz yüzeyi ve köprü altında dalgıçlarla yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler karaköy köprü polis uygulama polis uygulaması gbt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sel, dolu, yıldırım, hortum... Meteoroloji'den kırmızı alarm!
Özdağ canlı yayında açıkladı: Kılıçdaroğlu ile görüşme olacak mı?
Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı
Aleyna Tilki'den arabada cesur pozlar!
CHP'nin Malatya'daki seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
Zam'aydın Türkiyem! Akaryakıtta bir zam daha geldi
Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı
Erdoğan'dan ikinci tur mesajı: Kimseyle pazarlığımız yok
Girit adasında korkutan deprem
Uraz Kaygılaroğlu 64 kiloyu nasıl verdiğini tek tek anlattı