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İstanbul'da bomba paniği

İstanbul'da bomba paniği
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İstanbul Çatalca'da dolmuş durağında sahipsiz valiz paniğe yol açtı.

Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde dolmuş durağında sahipsiz bir valiz görüldü. Durumdan tedirgin olan çevredekiler polise ihbarda bulundu.

 Çatalca Kaymakamlığına da yaklaşık 500 metre mesafede bulunan sahipsiz valiz için polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı.

 Bomba imha ekiplerinin incelemesi sonucunda valizde giysi olduğu öğrenildi.

 Daha sonra valizin, konuşma güçlüğü çeken Faslı bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Faslı vatandaş valiziyle birlikte emniyete götürülerek ifadesi alındı. Ardından da serbest bırakıldı. 

Etiketler valiz sahipsiz valiz şüpheli valiz bomba panik istanbul çatalca
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