İstanbul'da büyük forex vurgunu: Onlarca gözaltı var

İstanbul'da, yüksek getiri vaadiyle forex dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheliden 42'si tutuklandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, yüksek kazanç vaadiyle yatırımcıları dolandıran bir forex dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. Toplam 64 şüpheli gözaltına alınırken, 42 kişi tutuklandı. Soruşturmada, şüphelilerin paravan şirketler ve kripto para borsaları kullanarak mağdurların paralarını topladıkları ve yaklaşık 8,7 milyon TL'lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada, mağdurların paralarının paravan şirket hesaplarına aktarıldıktan sonra kripto para borsalarına transfer edildiği ve bir kısmının da nakit olarak çekildiği ortaya çıktı. Nakit paraların para toplama ofislerine götürüldüğü ve farklı hesaplara aktarılarak izinin kaybedildiği belirlendi. Şüphelilerin çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları sisteme dahil ederek forex yapılanması oluşturdukları tespit edildi.

8,7 MİLYONLUK VURGUN

Suç örgütünün birçok vatandaşı mağdur ettiği, gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık 3 milyar lira olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyasına dahil edilen 9 farklı eylemde şüphelilerin mağdurları toplam 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdığı anlaşıldı.

Örgüt elebaşı ve 13 örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün kontrolünde 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi bulunduğu, buralarda 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık eylemlerinde banka hesapları kullanılmak üzere 45 paravan şirket kurulduğu, bu şirketlerin yetkilisi olarak 44 şüphelinin bulunduğu anlaşıldı. Ayrıca şahsi banka hesaplarını kullandıran 33 kişinin tespiti yapıldı.

Soruşturma kapsamında 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 64'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine gönderildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı.

Bu arada, önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, soruşturmadaki tutuklu sayısının 62'ye yükseldiği öğrenildi.

AA