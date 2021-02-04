İstanbul'da dehşet! Eşini öldürüp intihar etti!

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan Mehmet ve Hatice H. çifti, bir süre sonra tartıştı. Bu sırada Mehmet H., silahla eşine peş peşe ateş etti. Hatice H.(45) kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet H. aynı silahla kalbine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti. Sağlık ekipleri Mehmet H.'ya uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralı çift ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karı koca yaşamını yitirdi

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre boş kovan aradı. Mehmet H. ambulansta hayatını kaybederken, Hatice H. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir mahalle sakini, “İki üç el silah sesi duyduk. Ondan sonra balkondan baktığımda bir kadının yerde yaralı bir şekilde yattığını gördüm. Ondan sonra bir şahıs daha gördüm, o da yerdeydi. Ambulanslar, ekipler geldi." dedi.



