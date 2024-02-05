İstanbul’da ''drift'' yapan trafik magandası ünlü kadın spiker çıktı

İstanbul trafiğinde aracıyla "drift" yapan trafik magandası ünlü bir kadın spiker çıktı. Kadın spikere 33 bin lira para cezası verildi.

İstanbul’da arabasıyla drift atan kadının spiker olduğu ortaya çıktı.

Spiker A.A., Başakşehir’de otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettirip “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaşan kadın, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Kadın sürücüye 33 bin lira idari para cezası uygulanırken hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.

Başakşehir Olimpiyat Yolu Bulvarı üzerinde geçtiğimiz 14 Ocak tarihinde yaşanan olayda kadın bir sürücü, otomobiliyle “drift” diye tabir edilen yanlama harekete yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettiren kadın, görüntüleri “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

Kadın magandaya ceza yağdı

Görüntüleri inceleyen sivil trafik polisi, aracın plakasını tespit edip sürücünün sunuculuk yapan A.A. olduğunu belirledi. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.A.’ya “Drift yapmak” maddesinden 32 bin 233 lira, “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden 690 lira olmak üzere toplam 32.923 TL idari para cezası uygulandı.

Hem ehliyeti alındı hem aracı men edildi

Ayrıca A.A.’nın aynı zamanda araç sahibi olması nedeniyle otomobili, 60 gün süre ile trafikten men edildi. Sürücü belgesi ise 60 gün süre ile geçici olarak geri alındı. İdari işlemleri tamamlanan A.A.’ya emniyette “Trafik Güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İHA