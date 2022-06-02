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  4. İstanbul'da E-5'te yolun ortasında çıplak kadın şoku!

İstanbul'da E-5'te yolun ortasında çıplak kadın şoku!

İstanbul Esenyurt'ta, E-5 yolu üzerinde bir kadın araç trafiğine ve çevresindeki meraklı bakışlara aldırış etmeden çırılçıplak yürürken görüntülendi.

İstanbul Bebek sahilinde iki kişinin açık alanda cinsel ilişkiye girmesine ve bir kişinin ise çıplak şekilde bankta uzanmasına dair görüntülerin ardından, Galata Kulesi'nin önünde de bir şahıs tekbir getirip kendini yakmıştı. Bunların yaşanmasının ardından bir görüntü de Antalya Manavgat'tan gelmişti. Manavgat'ta da bir kadın ve çocuk, sokakta çıplak şekilde yürürken görüntülenmişti.
 
Benzer bir haber de İstanbul Esenyurt'tan geldi. Çıplak bir kadın yolda yürürken görüntülendi.
 
Esenyurt-Avcılar arasında E'5'in ortasında, bir kadın çıplak olarak yolda yürüdü. Çevredeki vatandaşlar o anları videoya alarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Kadın ne çevredekilere ne de araçlara aldırış etmedi.

 

Etiketler istanbul e-5 e 5 çıplak çıplak kadın
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