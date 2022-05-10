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İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu

İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Sabah 06.00’da eş zamanlı gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı. Önceden tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları kırarak baskın yaptı.

Narkotik timleri evleri didik didik ararken, şüphelileri de gözaltına aldı. Operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi. Adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Etiketler narkotik uyuşturucu polis özel harekat baskın
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