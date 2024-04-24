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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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İstanbul’da Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan aranma, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına askeri okullara giriş mülakat sınavlarında öncelik sağlandığı tespit edildi.

Bu kapsamda 15 eski askeri öğrenciye yönelik İstanbul’da 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı. 

 

Etiketler fetö pdy gözaltı istanbul operasyon
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