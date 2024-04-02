İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 ölü

Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında çıkan yangında, 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay Beşiktaş Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

Yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda 29 kişi hayatını kaybetmiştir. 1 kişi de yaralanmıştır. Olayın yaşandığı binada ekiplerin çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

VALİ GÜL: HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR

Beşiktaş Gayrettepe’deki gece kulübünde çıkan yangın ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan. Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş." dedi.





BAKAN YERLİKAYA: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın faciasıyla ilgili olarak, ''İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.'' açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN, YERLİKAYA'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'deki yangın faciasıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

5 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Açıklamasında, çıkan yangına ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kaydetti.

Tunç, olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili iş yeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Gece kulübünde yangının çıkış anlarını görenler, yaşananları anlattı. H.B., "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

"OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ü.G., "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.

Ajanslar