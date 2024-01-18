İstanbul'da güpegündüz sokak ortasında cinayet

Sultangazi'de bir genç caddede yürüdüğü sırada, arkasından takip eden kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sultangazi'de A.Ü.'e caddede yürüdüğü sırada, arkasından takip eden kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası A.Ü. yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Sultangazi 75. Yıl Mahallesi Millet Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ü. caddede yürüdüğü sırada kendisini takip eden üç kişiden biri tarafından silahla vuruldu.

Saldırı sonrası şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından A.Ü. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

A.Ü. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay ile ilgili kaçan üç şüpheli için yakalama çalışması başlattı. (DHA)

DHA