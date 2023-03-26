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İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı

İstanbul'da halk otobüsü durağa daldı
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İstanbul Kağıthane'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobili sürükledi. Otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan A. (60) yönetimindeki özel halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin tentesine çarptıktan sonra park halindeki bir otomobili sürükledi. Bir süre sürüklenen otomobil merdiven boşluğuna düşerken, otobüs bir durağa çarparak durabildi.  Kazada sürücü Sinan A. yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin  ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasının ardından otobüs vinç ile otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. 

 

DHA

Etiketler kağıthane halk otobüsü kaza durak
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