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  4. İstanbul'da İETT otobüsünde panik kamerada

İstanbul'da İETT otobüsünde panik kamerada

İstanbul Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

 Otobüs şoförünün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik, Şeyhli Mahallesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan KM25 numaralı hatta çalışan İETT otobüsünün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs şoförünün otobüsü yolun kenarına çekmesiyle otobüste bulunan yolcular aşağıya indi.

 

Etiketler iett pendik otobüs dumanlar istanbul
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