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İstanbul'da inşaat alanında göçük

İstanbul'da inşaat alanında göçük

Maltepe'de inşaat alanında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi kurtarma çalışması yapılıyor.

Maltepe'de bir inşaatta istinat duvarının çökmesi sonucu göçük meydana geldi. İki işçi toprak altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri kurtarılırken toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

Etiketler istanbul maltepe göçük inşaat alanı inşaat
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