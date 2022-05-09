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İstanbul'da kaçak içki ve sigara operasyonu

İstanbul'da kaçak içki ve sigara operasyonu

İstanbul'da bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Dairedeki vestiyerden açılan gizli kapı polis ekiplerini de şaşkına çevirdi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükyalı Mahallesi'nde takibe aldıkları beş katlı binanın ikinci katındaki daireye baskın düzenledi. Yapılan operasyonda dairedeki dolaplarda ve masaların altlarında çok sayıda kaçak sigara paketi bulundu. Mutfakta ise satışa hazır çeşitli markalarda çok sayıda kaçak içki şişesi ele geçirildi.

VESTİYERİN İÇİNDEN GİZLİ KAPI ÇIKTI
Polis ekipleri, dairede yaptığı incelemelerde vestiyerin içinde gizli bir kapı olduğunu fark etti. Gizli kapıyı açan ekipler, binlerce kaçak içki ve sigaranın depolandığı bir odayla karşılaştı.
Depo olarak kullanılan dairede 2 ton 782 litre gelen 4 bin 322 şişe kaçak içki ve 27 bin 145 paket kaçak sigara, 45 bin dal sigara, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte bandrol ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak içki ve sigaraları, motokuryelerle tekel bayileri ve eğlence mekanlarına gönderdiği tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu değerlendiriliyor. (DHA)

Etiketler maltepe istanbul
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