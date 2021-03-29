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  4. İstanbul'da korkutan anlar! Çukur 4 aracı yuttu

İstanbul'da korkutan anlar! Çukur 4 aracı yuttu

Ümraniye'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle zarar gören 4 araç, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İstanbul Ümraniye'de istinat duvarı çöktü, 4 araç enkaz altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Armağanevler Mahallesi Narlı Sokak'ta istinat duvarı çöktü.

Burada park halinde bulunan 4 araç, çöken duvarla bina arasında oluşan boşluğa düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik şeridiyle bölgeye girişleri kapatırken, getirilen vinç yardımıyla araçlar bulundukları yerden çıkarıldı.

Öte yandan çöken duvardan kopan parçalar, bir evde de hasara neden oldu.

Etiketler çukur ümraniye istinat istinat duvarı
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