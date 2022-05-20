İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
İstanbul'da mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 10'u kamu görevlisi, toplam 18 kişi hakkında gözaltı kararı var.
İstanbul'da Kadıköy'den sonra bir belediyede daha rüşvet operasyonu düzenleniyor.
Mali suçlarla mücadele polisi Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu başlattı.
Operasyon kapsamında 18 kişi için gözaltı kararı başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı çıkarılanlardan 10'u kamu görevlisi. Şüphelilere yönelik suçlamalar ise örgütlü rüşvet almak, aracılık etmek, resmi evrakta sahtecilik.
Haftabaşında Kadıköy Belediyesi'nde de rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 5 ilde 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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