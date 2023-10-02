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  4. İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı

İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı

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İstanbul’da bir grup, sokakta bulunan küçük çocuğa alkol içirip o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

İstanbul Başakşehir’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde bir grup gencin sokaktaki çocuğa alkol içirdiği görüldü. Sokakta alkol içilmesinin yasak olmasına rağmen sokak ortasında alkol alan şahıslar daha sonra yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir çocuğa alkol içirdi. Şahıslar, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, çocuğun alkolü içtikten hemen sonra geri tükürdüğü görüldü.

İHA

Etiketler istanbul çocuk sokak alkol içki başakşehir
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