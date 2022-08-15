İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü
İstanbul Beykoz'da kuvvetli yağış nedeniyle spor salonunun çatısında çökme meydana geldi.
Beykoz'da bir siteye ait spor salonuna çatısı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü. Çökme anında spor salonunda bulanan eğitmen ve öğrenciler panik yaşadı. Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuza düştü.
DHA
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