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İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü

İstanbul'da spor salonunun çatısı çöktü

İstanbul Beykoz'da kuvvetli yağış nedeniyle spor salonunun çatısında çökme meydana geldi.

Beykoz'da bir siteye ait spor salonuna çatısı, sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışa dayanamayarak çöktü. Çökme anında spor salonunda bulanan eğitmen ve öğrenciler  panik yaşadı. Çöken çatının parçaları, spor salonun içerisinde bulunan havuza  düştü. 

Spor salonunun çatısı çöktü

DHA

Etiketler beykoz spor salonu çatı
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