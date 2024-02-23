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İstanbul'da vahşet! 3 kadın katledildi

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi "imam nikahı" ile birlikte yaşadığı bir genç kadın ile 30 ve 31 yaşlarındaki 2 kızını silahla vurarak katletti.

İstanbul Ümraniye'de bir kişi, birlikte yaşadığı Y.Ü. ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden S.G., Y.Ü. ile kızları Z.G. (31) ve M.G.'ye (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi

Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi

DHA

Etiketler istanbul cinayet
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