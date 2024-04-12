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  4. İstanbul'da vapurda biber gazlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul'da vapurda biber gazlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü

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Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda çıkan kavgada bir yolcu tartıştığı kişiye biber gazı sıktı. Biber gazından vapurdaki yolcular da etkilendi.

İstanbul’da Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan vatandaşlar arasında da zaman zaman gergin anlar yaşanıyor.

Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda seyahat eden yolcular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Eminönü-Üsküdar seferini yapan vapurda çıkan kavgada bir yolcu tartıştığı kişiye biber gazı sıktı. Biber gazından vapurdaki yolcular da etkilendi.

Biber gazı sıktı, hakaret etti

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışmada yolculardan biri diğerine çantasından çıkardığı biber gazını sıktı. Çevredeki yolcular biber gazından etkilenmemek için kaçışırken, kadın yolcuların birbirlerine hakaret ettiği görüldü. Kavga Eminönü’nden Üsküdar’a kadar devam ederken, gözüne biber gazı sıkılan kadın yolcu, güvenlik görevlilerinden yardım isteyerek biber gazı sıkan kişiden şikayetçi oldu.

İHA

Etiketler vapur üsküdar üsküdar vapuru kavga biber gazı
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