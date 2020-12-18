SON DAKİKA
KREDİ VE KREDİ KARTINDA TAKSİT/VADE SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 18 Aralık 2020 10:18

İstanbul'da yılbaşı öncesi kritik operasyon

Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'da kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Bahçelievler'de yapılan operasyonda 2 ton sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da yılbaşı öncesi kritik operasyon
A+ A-

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan istihbarat ve fiziki takip neticesinde sahte içkinin saklandığı deponun adresi belirlendi.

Ekiplerce Bahçelievler'deki depoya düzenlenen operasyonda, sahte bandrollü ve bandrolsüz şişelerde 2 ton içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan depo sahibi İ.K'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Ekipler, vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunarak, şüphelenilen durumlarda "174 Alo Gıda İhbar Hattı"na ulaşılmasını istedi.

AA

jandarma , sahte içki , bahçelievler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM