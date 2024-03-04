İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var!

İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışamaya başladı. O sırada merdivende dengesini kaybeden S.T., D.K. ve Güney Koreli bir turist yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu. Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor.

DHA