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İstanbul'da yürüyen merdiven arızası: Yaralılar var!

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İstanbul Mecidiyeköy'de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışamaya başladı. O sırada merdivende dengesini kaybeden S.T., D.K. ve Güney Koreli bir turist yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu. Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor. 

DHA

Etiketler Şişli mecidiyeköy Metrobüs durağı yürüyen merdiven
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