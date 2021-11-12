İstanbul'da zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi, trafik durdu!

İstanbul Bahçelievler D-100'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik durdu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

İstanbul Bahçelievler'de 7 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 Bahçelievler mevki Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında Bulgaristan Konsolosluğu’na ait otomobilin de bulunduğu 3 araç zincirleme kazaya karıştı.

Toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken bazı araçlar metrobüs hattındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle D-100 Küçükçekmece istikametine trafik bir süre tamamen durdu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik önlemi almasının ardından kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı. Trafik yoğunluğu da Merter’e kadar uzandı.

DHA