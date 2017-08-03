İstanbul'daki asker uğurlaması kanlı bitti !

Eyüp'te gençlerin asker uğurlamasında kan aktı. Kalabalık bir grup önceki gece askere gidecek arkadaşlarını uğurlamak için Karadolap Mahallesi'ndeki parkta bir araya geldi. İddiaya göre, grup içinde bulunan M.K. ile Ö.A. yanlarındaki pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı. Asker uğurlamasının ardından grup dağılmaya başladı. M.K. çocukların bulunduğu Oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalardan dolayı parktaki bankta oturan 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. O anlar ise parkın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI



Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Hastanede tedavisi süren yaralılardan 10 yaşındaki Yıldızsu Unus'un sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Şüpheli M.K. ile Ö.A. ise Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.