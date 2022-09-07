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  4. İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem

İstanbul'daki dev AVM'de işçilerden eylem

İstanbul'da Gür Yapı’nın yaptığı Venezia Mega Outlet AVM’de işçiler haklarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, imam hatip lisesinden arkadaşı olarak da bilinen Hasan Gürsoy’un firmasının işçilerin haklarını vermediği öne sürüldü.

Venezia Mega Outlet AVM inşaatında çalışan işçiler iş bırakarak haklarını aramak için yürüyüş yaptı.

AVM’nin özel güvenlik görevlilerinin işçilere müdahalesi sırasında ise çevredeki vatandaşların işçilere destek verdiği görüldü.

 

Etiketler gür yapı işçi inşaat işçisi venezia mega outlet avm
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