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Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia

Fatih Altaylı'dan ''Erdoğansız'' AK Parti için dikkat çeken iddia
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Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'sız bir AK Parti'nin bir sonraki genel seçimlerde seçim barajında kalacağını iddia etti.

Gazeteci Fatih Altaylı kendi Youtube kanalında yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdulah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan "Terörsüz Türkiye" açılımıyla ilgili yaptığı yorumda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan'ın yazdığı "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. AK Partililer, biz pek çoğunuzdan hoşlanmıyoruz. Biz, Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyor, ondan hoşlanıyor, onun verdiği mücadeleyi önemsiyor, o mücadeleye omuz veriyoruz" ifadelerini yorumladı.

Açıklamalarına "söylemesine gerek yok bunun böyle olduğu biliniyor" diyerek başlayan Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın ve AK Parti'nin oylarını kıyaslarken "Erdoğan her zaman AK Parti'nin önünde" dedi.

Altaylı açıklamalarının devamında ise "Erdoğan olmasa ilk seçimde AK Parti baraj civarında dolaşır bir sonraki seçimde ise orada da duramaz" iddiasında bulundu.

İşte Fatih Altaylı'nın o açıklamaları:

"AK Parti ile saray artık ayrı ayrı 2 kişilik oldular. İki tüzel kişilik haline geldiler. Bir Erdoğan'ın kişiliğinde oluşan saray çevresi var bir de zaman zaman Erdoğan'la küçük fikir ayrılıkları veya küçük demokrasi kırıntıları arayan bir AKP tarafı var. AKP tarafında Bülent Arınç ve bu tip Erdoğan'cıların, reisçilerin "hain" diye baktığı birkaç kişiyi daha koyabiliriz. Ama bu çok net ortada. Zaten hep şunu demiyor muyuz ? Erdoğan yoksa AKP zaten yok yani. Bu anketlerde de çıktı. Bununla ilgili araştırmalar da yapıldı. Yani Erdoğan ile beraber 30, 35, 40'lara yaklaşan AKP ya da iktidar bloğu Erdoğan olmadığı anda yok oluyor. Yani o parti Adalet ve Kalkınma Partisi değil, o parti Erdoğanist parti. Erdoğancıların partisi. Yani o partiye reis partisi, reisin partisi desen o da olur. Başka bir şey o. Toplumda da böyle. Erdoğan'ın aldığı oy her zaman partisinin oyundan 1 ya da 2 bazen 3 tık fazla olabiliyordu. Bu sefer işte 3 tık daha fazla. Yani Erdoğan'sız AKP ben sana söyleyeyim baraj civarında dolaşacak bir parti haline gelir. Bir seçim sonra da orada da duramaz. Çünkü kökü de meyvesi de Erdoğan bu partinin. O yüzden Kılıçarslan'ın söylediği çok doğru. Onlar Erdoğan'cı onlar reisin adamları"

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler fatih altaylı recep tayyip erdoğan ak parti ak partinin oy oranı seçim baraj seçim barajı
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