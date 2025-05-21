Sedat Peker sessizliğini bozdu: ''Üç kişiyi ömrüm boyunca affetmeyeceğim''

Son dönemde Türkiye'ye döneceği iddia edilen kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu ve Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği konusunda ilk kez net bir açıklama yaptı. Peker ayrıca "Üç kişiyi asla affetmeyeceğim" dedi.

Bir dönem yurtdışından yaptığı açıklamalarla tartışma yaratan Peker’in, MHP lideri Devlet Bahçeli ile birkaç kez telefon görüşmesi yaptığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuş bu temasların ardından Sedat Peker’in Türkiye’ye dönüşünün mümkün hale geleceği öne sürülmüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in son günlerde sosyal medyada yayınlanan ve Türkiye'yken çekilmiş görüntülerinden oluşan videoları "Sedat Peker geri mi geliyor" sorularını beraberinde getirmişti.

Hatta MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de Peker’in bu görüntülerini alıntılamıştı.

Peker, ise X hesabından 'Türkiye'de af çıkacak sonra dönecek' iddiasına "Bana çevremdeki insanlar af çıkacağını ve Türkiye'ye dönebileceğimi söylüyorlar, ancak af suç işleyenler için olur, ben suç işlemedim. Doğru zamanda Türkiye'ye döneceğim, şu an biraz erken" sözleriyle cevap vermişti.

Mahkemenin kararı dikkat çekti

Bu tartışmalar sürerken Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden kritik bir karar çıktı. Peker'in kırmızı bülten kararının kaldırılması yönündeki talebi İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Türkiye yeniden Sedat Peker'i konuşurken, Sedat Peker sessizliğini Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamalarla bozdu ve Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialara ilk kez açıklık getirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Peker, kendisine atfedilen “Türkiye’ye dönüyorum” söylemlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ben hiçbir zaman böyle bir cümle kurmadım. Tam tersine, hep ‘henüz erken’ dedim” ifadelerini kullandı.

Sedat Peker, hakkında hala iki ayrı tutuklama kararı bulunduğunu ve kırmızı bültenin kaldırılması halinde bile Türkiye'ye dönmeyi planlamadığını söyledi:

“Kırmızı bültenim kalksa bile Türkiye’ye dönmeyi şu an için düşünmüyorum. Dönsem mahkeme gününe kadar cezaevine atılırım. Bu davalarda hiçbir suç unsuru yok. Yetkililerin kişisel kinleri yüzünden açılmış davalardır.”

Röportajın en dikkat çekici bölümünde Peker, geçmişte yaşadıklarını unutmadığını belirterek “Yaşadığım sürece üç kişiyi affetmeyeceğim. Bu dünyada barışmayacağım insanlar belli. Cennete gidebilmem için bu üç kişiyle barışmam gerekse bile cehennemi tercih ederim ancak onlarla yine de barışmam.” dedi.

Peker bu 3 ismin kim olduğunu ise açıklamadı.

Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki yazısının tamamı için...