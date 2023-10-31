İstanbul'daki yurtta kalan onlarca öğrenci hastanelik oldu

İstanbul'da bulunan bir öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 60 öğrenci yedikleri yemekten zehirlenerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir öğrenci yurdunda kalan çok sayıda öğrenci akşam yemeğinde tavuk yedi. Öğrenciler bir süre sonra kusma ve baş dönmesi şikayeti ile durumu önce yurt görevlilerine ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yurt önüne gelen sağlık ekipleri, baş dönmesi ve kusma şikayeti bulunan öğrencilere müdahalede bulundu. Öğrenciler ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Bazı öğrencilerin ise kendi imkanları ile hastaneye gittiği görüldü. Hastaneye, ambulanslarla ve kendi imkanları ile giden 60'a yakın öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.