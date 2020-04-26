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  4. 26 Nisan 2020 15:56

İstikal Marşı okuyan kadını vuran maganda yaklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, İstiklal Marşı'nı okumak için pencereye çıkan 55 yaşındaki bir kadının tabancayla yaralanmasına neden olan S.Y., polis tarafından yakalandı.

İstikal Marşı okuyan kadını vuran maganda yaklandı
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Darıca Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi Yavuz Sokak'ta yaşayan Havva Gülmez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle saat 21.00’de evinin penceresine çıktı. Gülmez, İstiklal Marşı'nı söylediği sırada omzuna isabet eden mermi ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Havva Gülmez merminin ameliyatla alınmasının ardından taburcu edildi. Olayın ardından araştırma başlatan polis, tabancayı ateşleyen kişinin S.Y. olduğunu belirledi. S.Y. gözaltına alınırken, olayda kullandığı silaha da el konuldu. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.




DHA

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