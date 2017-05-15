İyi ki Black ve Dano var yoksa...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi bünyesinde bulunan "Black" ve "Dano" adlı köpekler, tatbikatlarda eşini rehin alan kişi, kapkaç zanlısı ya da silahlı teröristi kısa sürede etkisiz hale getiriyor.

Asayiş devriye köpeği eğitmeni Emir Bestami Demirtaş idaresindeki "Dano" ile Abdulkadir Köse yönetimindeki "Black" adlı köpekler, görevlerdeki başarılarıyla göz dolduruyor.

Toplumsal olaylar, rehin alma ya da silahlı saldırılarda suçluların korkulu rüyası köpekler, görevlere idarecilerinin komutlarıyla yapılan tatbikatlarla hazırlanıyor.

Görevlerdeki başarılarıyla güven veren köpekler, tatbikatlarda eğitmeninin "Atak" ya da "Yakala" komutunun ardından eşini rehin alan kişi, kaçan kapkaç zanlısı ve silahlı teröristi saniyeler içinde etkisiz hale getiriyor. İdarecisinin komutuna kadar etkisiz hale getirdiği zanlıyı ısırmayı bırakmayan köpekler, komutun ardından ısırmayı bırakarak zanlıyı göz hapsine alıyor.

Gözaltı işlemi ya da üst araması sırasında bir an olsun gözlerini kırpmadan şüpheliyi izleyen köpekler, kaçma hareketi ya da polise mukavemet göstermesi durumunda zanlıyı yeniden ısırmaya başlıyor.

Görevlerde görünüşleri ve saldırıları ile suçluların korkulu rüyası olan köpeklerin idarecileriyle aralarında güçlü bir sevgi bağı bulunuyor. Köpeklerine sevgiyle yaklaşan polis memurları, başarılı görevlerinin ardından oyun oynayarak onları ödüllendiriyor.

"Köpeğimle 9 aylıkken tanışmıştım, çocuğum gibi oldu"

"Dano"nun eğitmeni, polis memuru Emir Bestami Demirtaş, köpeğiyle aralarında büyük bir sevgi ve güven bağı olduğunu belirterek, "Köpek görev yaparken sahibini koruma açısından canını feda edebilecek şekilde silahlı ve bıçaklı kişilere korkusuzca müdahale edebiliyor. Benim 'Atak' komutumunun ardından yaklaşık 10 saniye içinde hedefindeki saldırganı etkisiz hale getiriyor. Köpeğimle 9 aylıkken tanışmıştım. Çocuğum gibi oldu. Bana çok bağlı. Görevleri birlikte büyük bir zevkle yapıyoruz. İki arkadaş gibi heyecanla, zevkle görevlere çıkıyoruz. Görevlerde birbirimize çok güveniyoruz." diye konuştu.

Asayiş devriye köpeği eğitmeni Abdulkadir Köse de şöyle konuştu:

"Hayvandan alabileceğiniz en güzel ve tek şey sevgidir. Hissettiğiniz duygu her zaman sevgidir. Sabah işe geldiğimizde bizi sevgi ve özlemle bekleyen bir iş arkadaşı ile karşılaşıyoruz. Devamlı bizimle ilgilenen, oyun oynamak isteyen, bizimle üzülen ve sevinen, bizim için gözünü kırpmadan canını feda edebilecek bir ekip arkadaşı ile çalışıyoruz. Bu, tarifsiz keyifli bir iş bizim için."