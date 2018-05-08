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  4. 08 Mayıs 2018 23:19

İYİ Parti kurucu üyesi Aslan'ın evi kurşunlandı !

İYİ Parti kurucu üyesi olan Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı.

İYİ Parti kurucu üyesi Aslan'ın evi kurşunlandı !
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Geçtiğimiz günlerde Bağcılar'daki seçim standındaki İYİ Parti üyelerine yapılan bıçaklı saldırının ardından bu kez de partinin Kurucu üyelerinden Mehmet Arslan’ın evi kurşunlandı.
 
İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada Pazar günü meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ ETTİLER

Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evine, Pazar günü motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği ortaya çıktı. Seyahatte olan Mehmet Aslan, bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdi. Polisin olay yerine gelerek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin evin yatak odasını hedef alarak ateş ettikleri görüldü.

MEHMET ARSLAN İFADEYE ÇAĞIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil incelemesi yaptı. Polis güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi.

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