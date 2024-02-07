İzmir'de 2,5 milyar TL'lik vurgun iddiası! TSK'dan ihraç edilmiş

İzmir'de aralarında tanınmış bir holdingin sahibinin de bulunduğu 2,5 milyar TL'lik vurgun iddiasıyla ilgili 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Holding patronu gözaltına alınırken, şüphelinin TSK'da üsteğmen olarak görev yaptığı, 2017 yılında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

İzmir'de 2,5 milyarı aşkın büyük vurgunda kayıplara karıştığı iddia edilen ünlü holding sahibi iş insanı S.O.'nın da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

Zanlıların satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

HOLDİNG PATRONU VE EŞİ ADANA'DA YAKALANDI

Holding sahibi S.O.'nun (34) da aralarında bulunduğu 30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 27'e yükseldi. S.O. ve eşi S.O.'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. O. çiftinin, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışına kaçma hazırlığındayken Adana'da saklandıkları evde yakalandıkları bildirildi. Diğer 3 şüphelinin ise halen arandığı bildirildi.

'KREDİ BORÇLARIM VAR NE YAPACAĞIMI BİLKMİYORUM'

İşçi emeklisi evli ve 1 çocuk babası G.K. (55), mağdur olduğunu belirterek, "Birikimim olan 700 bin lirayı 3 ay önce verdim 150 bin lirasını geri aldım. Yüksek kar vadettiler. Dron fabrikası kurup, parayı burada değerlendireceklerini söylediler. Bu parayla iş yapacaklarını söylediler. Kredi borçlarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Böbreğimi satmayı bile düşündüm" dedi.

'LÜKS HAYAT YAŞIYORLARDI DEMEK Kİ BİZİM PARAMIZLA YAŞAMIŞLAR'

Mağdurlardan besici M.M. (28), "Yüksek kar vadettiler. Harmandalı Mahallesi'nin neredeyse tamamı para yatırdı. Evini, arabasını satanlar var. Genellikle ay sonunda ödemeleri elden veriyorlardı. Benim zararım 500 bin TL. Eşimin dostumun ve akrabalarımın milyon liralık zararı var. Ödeme yaptım, sadece 50 bin lira geri alabildim. 'Sorunlar var halledeceğiz' dediler, oyaladılar. Sonrasında iletişim kuramadık. Holding binasına gittik içeri almadılar. Sonrasında birkaç kere ulaştık. 'Paralarınızı dağıtacağız' dediler. En son video paylaştı. Bu olayda herkesin canı yandı. Bizler de konu ile ilgili şikayetçi olduk. Gerisi artık devletimizde. İşleri çok iyiydi güzeldi. Lüks hayat yaşıyorlardı demek ki bizim paramızla yaşamışlar" dedi.

'KAMYONUNU SATMIŞ'

Mağdurlardan 4 çocuk babası, kamyon şoförü A.D. (64), "Kamyonumu satıp parasını yatırdım. 500 bin lira verdim. Bunun 200 bin lirasını geri aldım. Vereceklerini söylediler ama nasıl verecekler belli değil" dedi.

TSK'DAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Adana'da eşiyle yurt dışına kaçma hazırlığındayken saklandığı evde yakalanan holding sahibi S.O.'yla ilgili detaylar ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üsteğmen olarak görev yapan O.'nun, 2017 yılında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında önce açığa alındığı, 2 yıl sonra da ihraç edildiği belirtildi.

KIBRIS'A KAÇMAK İÇİN HAZIRLIK YAPMIŞ

1 Ocak 2023'te holding kurduğu belirtilen S.O. hakkında ilk olarak 1 Şubat 2024'te İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine mahkemece O. hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. O.'nun 2 Ocak'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı ancak hakkında yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi. S.O.'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi. Öte yandan holding bünyesinde 10 şirketin bulunduğu bildirildi.

AA, İHA,DHA