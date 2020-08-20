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  4. 20 Ağustos 2020 22:06

İzmir'de minibüs şoförü, yavru köpeği ezerek öldürdü!

İzmir'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, minibüs şoförü yavru köpeği ezerek öldürdü.

İzmir'de minibüs şoförü, yavru köpeği ezerek öldürdü!
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İzmir'in Bornova ilçesindeki akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek öldü. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

DHA'nın aktardıüı habere göre Ankara Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna saat 07.00 sıralarında gelen 45 J 1510 plakalı minibüs, pompalardan birine yanaşırken yavru köpeği ezdi. Yavru köpek acı içinde kıvranarak yaşamını yitirdi. O sırada anne köpeğin yavrusunun yanına gelerek onu koklaması yürekleri dağladı. Bir akaryakıt istasyonu çalışanı ise pompaya yanaşmak için manevra yapan minibüsün çarpmasından son anda kurtuldu.

O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Minibüs şoförünün ise olayın ardından kendisini durdurmak isteyen akaryakıt istasyonu çalışanları ile tartışıp, hızla uzaklaştığı ileri sürüldü.

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