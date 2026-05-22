  4. İzmir'de kan donduran vahşet! Çöpteki poşetlerden onlarca kedi ölüsü çıktı!

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinde poşetlere konulmuş 33 ölü kedi bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinin önünde, aralarında yavruların da bulunduğu 33 ölü kedi çöp poşetleri içinde bulundu. Kan donduran olayın ardından harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili bir veteriner hekim gözaltına alındı.

İzmir, güne hayvanseverleri ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan, kan dondurucu bir vahşet haberiyle uyandı. Buca ilçesinde yaşanan olay, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin geldiği korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

Poşetler İçinde 33 Can: Aralarında yavrular da var

Olay, Buca ilçesi Barış Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Dün sabah saat 10.00 sıralarında caddedeki bir çöp konteynerinin önünden geçen vatandaşlar, bırakılmış çöp poşetlerinin durumundan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hızla adrese intikal eden emniyet güçlerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan manzara yürekleri yaktı. Ağzı bağlı çöp poşetlerinin içerisinde, bir kısmı henüz yavru olan tam 33 kedinin cansız bedeni bulundu. Emniyet ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak olayın faillerini ve kedilerin kesin ölüm nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Başsavcılık Devrede: 5199 Sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma

Yaşanan bu büyük katliamın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı acil olarak devreye girdi. Konuyla ilgili resmi bir yazılı açıklama yapan Başsavcılık, olayın titizlikle incelendiğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde; cadde üzerinde bulunan çöp konteyneri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır."

Sorumluları Ne Bekliyor?

Hayvan hakları derneklerini ve sivil toplum kuruluşlarını ayağa kaldıran bu olayın ardından gözler 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na çevrildi. İlgili yasal mevzuata göre, bir ev evcil hayvanını veya evcil hayvan statüsündeki sokak canlısını kasten öldüren kişi veya kişiler hakkında doğrudan hapis cezası istemiyle adli işlem yapılıyor. Bölgedeki güvenlik kameralarını saniye saniye mercek altına alan ekiplerin, bu acımasız katliamın sorumlularını kısa sürede adalete teslim etmesi bekleniyor.

Veteriner Gözaltına Alındı

Kedilerin ölüm nedenini ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığını tespit etmek için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir veteriner hekim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

DHA/İHA

