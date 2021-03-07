  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. jandarma noktasında cenaze namazı!

jandarma noktasında cenaze namazı!

jandarma noktasında cenaze namazı!

Koronavirüs karantinanın uygulandığı Akörensöküler köyünde hayatını kaybeden Behice Özsoy’un İstanbul’dan gelen çocukları köye alınmadı.

Bartın’ın Ulus ilçesinde, mutasyonlu virüs nedeniyle karantinanın uygulandığı Akörensöküler köyünde hayatını kaybeden Behice Özsoy’un İstanbul’dan gelen çocukları köye alınmadı.

Cenaze, jandarma kontrol noktasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 Ulus ilçesine bağlı 3 köy mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya alındı. Bu köylerden biri olan Akörensöküler Köyü İnebey Mahallesi’nde Behice Özsoy yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı evinde yaşamını yitirdi.

 Ölüm haberini alan Özsoy’un İstanbul’da yaşayan çocukları köye geldi. Jandarma ekipleri, köyün karantinada olması nedeniyle Behice Özsoy’un çocuklarının köye girişine izin vermedi.

Bunun üzerine kamyonetin kasasına konulan Behice Özsoy’un tabutu jandarma kontrol noktasına getirildi. Cenaze, burada köyün imamı eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

 

Etiketler ULUS BARTIN KORONAVİRÜS KARANTİNA JHANDARMA CENAZE CENAZE NAMAZI
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fatih Portakal: ''Bunu yapmayan gazeteciler vatan haini''
Fatih Portakal: ''Bunu yapmayan gazeteciler vatan haini''
Selena dizisinin minik yıldızının son halini gören tanıyamadı
Selena dizisinin minik yıldızının son halini gören tanıyamadı
Uzmanlar uyardı: Damacana kısır yapıyor!
Uzmanlar uyardı: Damacana kısır yapıyor!
Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı
Chloe Loughnan silikonlarını yeniletip paylaştı
Bakan Koca vaka sayıları artan ve azalan illeri açıkladı
Bakan Koca vaka sayıları artan ve azalan illeri açıkladı
Kazı çalışmasında 900 yıllık gizli tünel bulundu
Kazı çalışmasında 900 yıllık gizli tünel bulundu
Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı
Hyundai'den 20 bin TL'ye varan indirim fırsatı
Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
Son 24 saatin vaka ve ölüm sayıları açıklandı
Bomba iddia: ''Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü''
Bomba iddia: ''Berat Albayrak, Babacan'ın ekibiyle görüştü''
10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalandı
10 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalandı