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Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın

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Kadıköy'de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı.

Olay, Kadıköy Sahra-i Cedit Mahallesi, Batman sokak üzerinde saat 07.30 sıralarında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, birçok firmanın bürolarının bulunduğu lüks plazanın bilgisayar odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce çalışanlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kadıköy'de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Kadıköy'de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı.

Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri tedbir amaçlı plazada çalışan tüm çalışanları tahliye etti.

Kadıköy'de lüks bir plazada bulunan bilgisayar odasında yangın çıktı.

Plazada çalışan Hüseyin Badıllı, "Boşaltıldı, plazada her şey normale dönüyor. İtfaiye müdahale etti. Allah'a çok şükür kimsede bir şey yok" dedi.

İHA

Etiketler kadıköy lüks plaza yangın yangın çıktı
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