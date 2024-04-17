Kadın cinayetinde zanlı eşe ceza indirimi istendi

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşini 5 kez kurşunlayarak öldüren zanlı için "haksız tahrik" indirimiyle 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

FATİH'te aralarında boşanma davası bulunan E.C.'i sokakta yürürken durdurup tartışma sonrasında 5 kez kurşunlayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan L.C. hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, L.C.'in aldatma savunmasını dikkate alarak "Kadına karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından haksız tahrik indirimiyle toplam 27 yıla kadar hapsini talep etti.

L.C. ve E.C., aralarında başlayan şiddetli geçimsizlik nedeniyle evliliklerini bitirme kararı almıştı. E.C., birlikte yaşadıkları evden ayrılırken, eşine de boşanma davası açmıştı. E.C.'in boşanma kararını L.C. kabul etmemiş ve bu süreçte kendisine sürekli rahatsızlık vererek tehdit eden L.C. ile ilgili polise birçok kez şikâyette bulunmuştu. Olay, Yedikule Mahallesi'nde 24 Ekim 2022'de akşam saatlerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, E.C.'i sokak ortasında kanlar içinde buldu. E.C., vücuduna isabet eden 5 kurşunla vurularak öldürülmüştü. Polis olay yerinden kaçan L.C.'i Gaziosmanpaşa'da yakalamıştı.

DURUŞMADA MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık L.C. ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, maktul E.C. ile sanık L.C.'in 12 senelik evliliklerinden bir çocuklarının bulunduğunu, eşine olan eylemleri nedeniyle sanık hakkında uzaklaştırma kararları bulunduğu belirtildi. Sanığın tedbir kararlarını ihlal ettiği, ayrıca karısına karşı tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından soruşturmalar bulunduğu, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı evlerde yaşamaya başladıkları mütalaada yer aldı. Sanık L.C.'in barışmak istediği ancak E.C.'in boşanma davası açtığı, bu dava sürerken sanığın karşı bir boşanma davası açtığı ifade edilen mütalaada, E.C.'in boşanma davasında sanığın kendisine kötü davrandığını, kendisine bakmadığını aralarında geçimsizlik olduğunu belirtirken, L.C.'in eşinin kendisini aldattığını öne sürdüğü anlatıldı.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ

Olay günü sanık L.C.'in, sokakta yürümekte olan E.C.'in karşısına çıkarak kendisini aldattığını söyleyerek hesap sorduğu, taraflar arasında tartışma çıktığı, E.C.'in çantasındaki biber gazını çıkarıp sanığın yüzüne sıktığı belirtildi. Mütalaada L.C.'in 5 el ateş ederek eşini yaraladığı, E.C.'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü. Otopsi raporuna göre yaralanmalardan 2'sinin yakın mesafeden ve öldürücü nitelikte olduğu, 3'ünün ise uzak mesafeden gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulanan mütalaada, sanığın sinirlenerek ateş ettiğini söylediği, aksi kanıtlanamayan savunmaya göre aldatmanın yarattığı hiddetle öldürmesinin cezada indirim uygulanmasını öngören TCK'nın 29. maddesindeki haksız tahrik koşullarının oluştuğu yönünde değerlendirildi. Savcı, L.C.'in haksız tahrik indirimiyle "Nitelikli adam öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından da 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Mütalaaya karşı söz verilen sanık L.C., "Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Karşı tarafın benim canıma kastettiği belirtilmemiştir. Uzun süredir tutukluyum, beraatime ve tahliyeme karar verilsin, aksi halde lehe olan hükümler uygulansın" dedi. Taraf avukatları ise mütalaa için beyanda bulunmak üzere süre talep etti.

SON SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara son savunmalar için süre vererek duruşmayı erteledi.

DHA