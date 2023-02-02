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Kadın cinayetinin altından TikTok paylaşımı çıktı

Kadın cinayetinin altından TikTok paylaşımı çıktı
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Denizli'de 6 ay önce kaybolan M.K., TikTok videoları yüzünden kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 25 yaşındaki M.K., Ağustos ayında ortadan kaybolmuştu. Kayıp başvurusu yapan ağabey T.K.'un, kardeşinin cinayete kurban gittiği iddiasıyla "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etmesinin ardından 31 yaşındaki koca M.K., eşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Eşinin 2 gün evde sakladığı cesedini çuvala koyup gömdüğü yeri tarif eden M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESET TANINMAYACAK HALDE

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaştığı videolar sebebiyle eşiyle tartıştığı ve kocasının kendisine ihanet etmekle suçladığı M.K.'a ait olduğu ileri sürülen ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Tanınmayacak halde olan cesetten alınan örnekler, DNA tespiti için İzmir'e gönderildi. Aileden alınacak örneklerle yapılacak karşılaştırmanın ardından, cesedin M.K.'a ait olup olmadığı belirlenecek. Cenazenin, DNA sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toprağa verileceği ifade edildi.

Öte yandan çiftin 6 yaşındaki oğulları T.B.K'nın ise anneannesinin yanında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

 

Etiketler kadın cinayeti cinayet tiktok tiktok paylaşımı tiktok cinayeti
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