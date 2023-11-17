Kadın katilinin itirafı kan dondurdu

Konya'da ayrı yaşadığı 3 çocuk annesi eşini öldürüp, eşinin annesini yaralayan zanlı suçunu itiraf ederken cinayet sebebini de açıkladı. Katil zanlısının cinayeti işleme sebebi ise kan dondurdu.

Konya'da ayrı yaşadığı 3 çocuk annesi eşi Z.E.'u 3 gün önce tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi A.Ç.'yi de yaralayan D.E., yakalanıp, tutuklandı. D.E.’un ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana ‘tekrar o eve dönmek istemiyorum’ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum." dediği öğrenildi.

Olay, pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Sarayönü ilçesi Ladik Mahallesi 150520'nci Sokak'ta, tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. En küçüğü 1 yaşında, en büyüğü de 18 yaşında olan 3 çocuk annesi Z.E., eşi D.E.'un uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına yerleşti. D.E. ise olay günü konuşmak için eşinin yaşadığı eve geldi. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.E., tabancayla önce eşi Z.E.'u, ardından kayınvalidesi A.Ç.'ye ateş etti. Anne- kız kanlar içinde yere yığılırken, D.E. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.E., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan A.Ç. ise ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. A.Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 GÜN SONRA POLİS GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından Konya kent merkezine kaçan D.E.’un, Aydınlık Evler Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören D.E., tabancasını başına dayayarak intihar etmek istedi. Polis ekiplerinin iknça çabasıyla eylemine son veren D.E., gözaltına alınarak jandarmaya teslim edildi. D.E., Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Sarayönü Adliyesi’ne sevk edildi. D.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARIŞMAK İÇİN GİTMİŞ

D.E.’un jandarmadaki ifadesinde, "Barışmak için konuşmaya gittim. Konuşurken barışmak istediğimi ve eve geri dönmesini istediğimi söyledim. Bana ‘tekrar o eve dönmek istemiyorum’ deyince sinirlendim ve tabancayla vurdum." dediği öğrenildi.

DHA