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  4. 01 Haziran 2017 23:42

Kadın öğretmenin otomobili durağa daldı !

Muğla'da kadın öğretmenin otomobili öğrencilerin beklediği otobüs durağına daldı.

Kadın öğretmenin otomobili durağa daldı !
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Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde öğretmen Serap Yılmaz Aksoy'un direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil otobüs durağına daldı, kazada 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) önünde meydana geldi. Dalaman şehir merkezinden Dalaman Havalimanı yönüne giden 35 yaşındaki Serap Yılmaz Aksoy, yönetimindeki 10 D 7549 plakalı Otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrularak  kaldırıma çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Kazada, Dalaman Öztaş Anadolu Lisesi öğrencileri Hatice Tosun (15), Esra Ezgi Reyhan (15), Sena Çağla Çil (15), Nesibe Nur Balcı'ya (15) ve Burcu Kocapınar (16) yaralandı.

Kaza  yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılardan Sena Çağla Çil ve Nesibe Nur Balcı Dalaman Devlet Hastanesi'ne, Hatice Tosun ve Esra Ezgi Reyhan ise Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne, Burcu Kocapınar ise Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Kocapınar, ilk müdahalenin ardından durumu ağır olduğu için  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçedeki başka bir okulda öğretmen olan sürücü Serap Yılmaz Aksoy, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

durak , öğretmen , öğrenci , otobüs