Kadına ''engelli eski eş'' kurşunu! Tekerlekli sandalye ile saldırdı

İstanbul'da bir kadın güpe gündüz boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, boşandığı eşini vuran adamın yürüme engelli olduğu ve saldırıyı tekerlekli sandalye üzerinde gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İstanbul Fatih’te bir kişi uzun süre önce ayrıldığı eski eşini sokak ortasında gündüz vakti silahla vurarak ağır yaraladı. Karnından ve kasığından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.Olay, dün saat 14.00 sıralarında

Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.A.G. ara ara rahatsız ettiği ve uzun süre önce boşandığı eski eşi H.B. ile sokakta karşı karşıya geldi. Silahlı saldırgan M.A.G. ile boşandığı eski eşi H.B.’ın arasında tartışma çıktı. Eski koca üzerinde taşıdığı tabancayla boşandığı eşine ateş açtı.

H.B. karın ve kasık bölgesinden ağır yaralandı. M.A.G. ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan H.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırı sonrası polise haber veren B.G., “Silah seslerini duyduk, kadın yerde yatıyordu. Direkt müdahale ettik ve ambulansı aradık. Eski kocası sürekli eve geliyormuş, sürekli rahatsız ediyordu. Günde 3-4 defa buralara geliyordu. Bütün mahalle şahit. Durumu kritik, kasığından ve karından vurularak yaralandı” dedi.

Yürüme engelliymiş, tekerlekli sandalye ile gelip saldırmış

Saldırıya uğrayan kadının hastanedeki tedavisi sürerken, dehşete düşüren olayla ilgili yeni ayrıntılar çıktı.

Fatih’te uzun süre önce ayrıldığı eski eşini sokak ortasında silahla vurarak ağır yaralayan adamın yürüme engelli olduğu ortaya çıktı.

M.A.G.'nin bir bacağının olmadığı öğrenildi. H.B.'ı vuran akülü sandalyeli eski kocanın kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde engelli adamın yokuş aşağı hızla indiği görülüyor. Bu sırada sokaktan çığlık seslerinin yükseldiği duyuluyor.

İHA