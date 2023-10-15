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Kadına şiddet durmuyor! Bir kadın daha bıçaklandı

Kadına şiddet durmuyor! Bir kadın daha bıçaklandı
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Antalya’da, 32 yaşındaki bir kişi tartıştığı 28 yaşındaki kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'ndaki döner kavşak altında geçekleşen olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Ö.B. ile kız arkadaşı B. Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşdü. Ö.B., üzerinde taşıdığı bıçakla B. Y.'yi sağ baldırından bıçakladı. Arkadaşının bıçaklandığını gören adı öğrenilemeyen kadın ile çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, acı içinde kıvranan B. Y.'yi sedyeye alarak ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan B. Y., hastaneye götürüldü. 

Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, Ö.B.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ö.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Etiketler antalya kadına şiddet erkek şiddet bıçaklama
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