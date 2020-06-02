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  4. 02 Haziran 2020 17:24

Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip paylaşan sapık yakalandı

Zonguldak'ta takip ettiği kadınların gizlice etek altı fotoğraflarını çekip Rusya'da bir internet sitesinde paylaşan sapık, yakalanarak gözaltına alındı.

Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip paylaşan sapık yakalandı
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Zonguldak Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında, Ormanlı beldesine yaşayan G.Y.'nin, kadınların gizlice çoğunluğu etek altı fotoğraflarlarını çekip, Rusya'dan yayın yapan cinsellik içeren internet sitesinde paylaştığı belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonunda Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.Y.'yi (36) evinde yakalayarak, gözaltına aldı. 4 bin 214 fotoğrafı, sahte bir hesapla sitede yayınladığı saptanan G.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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