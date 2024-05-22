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Kan donduran olay: Dayısının cinsel organını kesti

Kan donduran olay: Dayısının cinsel organını kesti
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Giresun'da V.A. (67), tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. V.A.'nın cinsel organının da kesildiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Köy evinde V.A. ile yeğeni A.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A. İ., bıçakla A.'yı yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde kanlar içinde yerde yatan A.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. 

İHA'nın aktardığına göre, A.'nın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

A. İ., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kan donduran olay: Dayısının cinsel organını kesti - Resim : 1

İHA/DHA

Etiketler giresun yeğen cinayet dayı
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