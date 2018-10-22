Kan donduran olay ! Karton koliden ceset çıktı !

Uşak'ta, yol kenarında cesedi bulunan Dilek Marabi'nin ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde, Marabi ile cuma günü buluşup evine gittiklerini, burada fenalaşan kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Geçen cumartesi günü, Karaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Anıt Tepe Parkı yakınlarında yol kenarında karton koli içerisinde cesedi bulunan Dilek Marabi'nin (47) ölümünü araştıran Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüştüğü kişileri incelemeye aldı.

Kadının Suat S. isimli kişi ile cuma günü görüştüğünü belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, Dilek Marabi ile gönül ilişkisi yaşadığını, cuma günü kadınla buluştuklarını ve evine gittiklerini, burada fenalaşan kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Suat S, kadının ölümünden sonra paniklediğini ve cesedi çarşafa sarıp bir karton koliye yerleştirdikten sonra evden taşınma bahanesiyle çağırdığı nakliye şirketi çalışanlarına, içinde bozulmuş köpek maması olduğunu söyleyip koliyi Anıt Tepe Parkı yakınlarına attırdığını itiraf etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu arada, cesedin bulunmasından bir gün önce yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu kadının İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk otopsisinde vücudunda herhangi bir ize rastlanmadığı, kesin ölüm nedeninin detaylı otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.