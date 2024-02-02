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Kan donduran olay: Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu

Kan donduran olay: Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu
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Artvin’de Ender Turhan (30), son kez görüşmeye çağırdığı boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Arhavi Musazade Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ender T., eşi Hacer T.’ı görüşmek için çağırdı. Görüşme sırasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Ender T. silahını çıkartarak eşini öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Hacer T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ender T. ise yaralı halde Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 Ender T.’ın durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler cinayet kan vahşet
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